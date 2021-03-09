Легковой автомобиль расплющило на трассе в Башкирии, погибли люди

Страшная авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков произошла сегодня, 9 марта, на трассе Самара-Уфа-Челябинск, передает ТАСС.

В результате ДТП на трассе в Башкирии погибли водитель и пассажир автомобиля «Митсубиши Лансер». На месте ДТП работали сотрудники полиции и другие службы. Судя по всему, легковой автомобиль зажало между многотонными машинами. От автомобиля мало что осталось.

ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на ГИБДД опубликовало видео момента трагедии. Судя по всему, запись сделана из кабины одного из большегрузов. На кадрах видеорегистратора виден, момент удара. Легковой автомобиль буквально впечатало во второй грузовик.

(фото gorobzor.ru)