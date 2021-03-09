Нетрезвый водитель напал на сотрудника ДПС на севере Карелии

Суд в Беломорске признал 39-летнего мужчину виновным в применении насилия в отношении полицейского. Жителю Карелии назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Подробности рассказали в региональном Следкоме. Инцидент случился вечером 12 декабря прошлого года. Сотрудники ДПС обнаружили на участке дороги «подъезд к городу Беломорск» съехавшую в кювет машину. Внутри находился водитель. Мужчина управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Инспекторы потребовали предъявить документы и выйти из автомобиля. Мужчина отказался предоставить документы, но из машины вышел. Водитель повел себя агрессивно, ударив одного из полицейских рукой. Вдобавок он сорвал закрепленный на сотруднике полиции видеорегистратор и выбросил.

К агрессивному мужчину применили физическую силу. В отделении на него составили административные материалы. (фото wolsk.ru)