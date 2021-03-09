Петрозаводчанин купил в Интернете поддельные водительские права

19-летний петрозаводчанин стал фигурантом уголовного дела после того, как купил в Интернете водительское удостоверение.

Молодой человек в действительности водительских прав не имеет. С его слов, удостоверение он решил купить ради шутки. За поддельный документ заплатил неизвестным пять тысяч рублей. Когда заказ пришел, то петрозаводчанин увидел некие несоответствия. В частности, на фото был изображен он, но фамилия, имя, отчество, дата и место рождения принадлежали совершенно другому человеку. Как впоследствии выяснила полиция, жителю Московской области.

Тем не менее, петрозаводчанин не стал выбрасывать поддельный документ. С его слов, он нигде его не предъявлял. Однако о существовании поддельных водительских прав стало известно в полиции. По факту незаконного приобретения официального документа в отношении жителя Петрозаводска возбудили уголовное дело. Как уточнили в МВД Карелии, молодому человеку грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы до одного года, либо арест до трех месяцев. (фото magazinlinz.ru)