Две жительницы Карелии осуждены за экстремизм

В феврале две жительницы Карелии привлечены к административной ответственности за экстремизм. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Так, Сортавальский городской суд признал местную жительницу виновной по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ей назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Жительница Петрозаводска по аналогичной статье получила 24 часа обязательных работ.

Что именно совершили женщины, в МВД не уточнили. Фото novostipmr.com