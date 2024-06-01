Жители поселка Карелии просят помощи у Президента России

В субботу, 1 июня в поселке Тиурула Лахденпохского района состоится народное собрание для записи видеообращения на имя Президента РФ Путина В.В. и в Генеральную прокуратуру РФ по поводу безопасного проживания местного населения.

«Собрание состоится на площади у центрального магазина. Клуба у нас нет, собираемся под открытым небом. Но погоду обещают солнечную»,

- сообщили нашей редакции жители поселка.

В своем обращении жители поселка Тиурула указывают на то, что не обеспечивается безопасность и сохранность здоровья местных жителей. Для того чтобы добиться установки дорожных знаков, ограничивающих скорость движения до 40 км/в час на главной улице поселка, потребовалось девять лет. Меры, принимаемые КУ «Управтодор» - не эффективны, настоящего анализа и мониторинга нет.

Жители поселка требуют изменить покрытие главной дороги с грунтового на асфальтовое, установить пешеходные переходы, отремонтировать мост, соединяющий материк и остров Кильпола.

Жители Тиурулы отмечают, что население поселка с учетом дачников увеличилось в шесть раз с начала нулевых. И вопросы, которые они поднимают, касаются большого количества жителей Карелии. // Фото: Яндекс-карты.