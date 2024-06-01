Вода подорожает в семь раз

Цена одного кубометра привозной воды для жителей поселка Пряжа увеличится с 250 до 1800 рублей за кубометр.

Такой рост стоимости запланирован с 1 июля. Именно эта дата указана в постановлении № 157 от 14 декабря Госкомитета Республики Карелия по ценам и тарифам 2023. Документ, подписанный председателем госкомитета, гласит, что тариф муниципального унитарного предприятия «Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом» на подвоз воды установлен с календарной разбивкой. В первой половине года (с 1 января по 30 июня) он составляет 251,94 рубля за кубометр воды, а с 1 июля клиентам КУМИ один кубометр воды обойдется в 1800 рублей.

Вода подорожает почти в семь раз. К такому скачку цен жители поселка Пряжа оказались не готовы.

Что такое произойдет на стыке двух месяцев, что доставка воды взлетит до небес, остается только гадать. А пока в районе, где воду из крупных озер уже опасно употреблять в пищу, где многие населенные пункты живут на привозной воде, зреет недовольство.

«Мы же не миллионеры! У нас в семье пять человек. Соответственно, мы расходуем примерно 6-7 кубометров воды. С новыми ценами мы должны будем заплатить 13 тысяч рублей за воду. Получается, что мы пьем золотую воду», — возмущается многодетная мама. //фото: Алина Гапеева