01 июня 2024, 08:20
Боец из Карелии Михаил Чертищев погиб в зоне СВО
Кемский район скорбит по погибшему земляку
Администрация Кемского муниципального района сообщила о гибели Михаила Чертищева в зоне проведения специальной военной операции.
Районные власти выразили соболезнования родным и близким Михаила Александровича Чертищева.
"Вечная память герою",
- написали в официальном паблике «Кемский район».
О дате, времени и месте прощания администрация Кемского района обещает сообщить дополнительно. // Фото: паблик «Кемский район».