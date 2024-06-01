Боец из Карелии Михаил Чертищев погиб в зоне СВО

Администрация Кемского муниципального района сообщила о гибели Михаила Чертищева в зоне проведения специальной военной операции.

Районные власти выразили соболезнования родным и близким Михаила Александровича Чертищева.

"Вечная память герою",

- написали в официальном паблике «Кемский район».

О дате, времени и месте прощания администрация Кемского района обещает сообщить дополнительно. // Фото: паблик «Кемский район».