Водителям разрешат бесплатно парковаться у Ладожского вокзала

Водители смогут бесплатно парковаться у Ладожского вокзала в Петербурге, правда, время будет ограничено. Парковка рассчитана на 87 мест.

С 1 июня вводится бесплатный период пребывания на парковке для посадки и высадки пассажиров. Он составит 10 минут, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ОЖД.

С марта с водителей брали плату в размере 300 рублей за въезд на парковку. // фото freepik.com