Жители Петрозаводска вынуждены сами отогревать трубы

После масштабных заморозок в аварийных домах многим горожанам пришлось несладко. Жильцам деревянных домов в конце Октябрьского проспекта приходится самим отогревать трубы водоснабжения, потому что их заявки попросту игнорируются. Подробности - в выпуске «Дежурного по городу» телеканала «Ника Плюс».

"Я звонила в управляющую компанию ПетроГИЦ - меня добавили в "черный список". Звонок сбрасывается после одного гудка. В ЕДДС меня отправляют в водоканал, а там меня, условно говоря, посылают на три буквы. К кому мне обращаться? Куда жаловаться?",

- недоумевает Алена Ивасенко, жилец дома №16 по улице Бесовецкой.

У этой истории хороший конец - аварию ликвидировали прямо в присутствии нашей съемочной группы. Но это сделала не управляющая компания и не представители ПКС, а сторонняя служба.

Жители выражают благодарность этим специалистам, а к своей управляющей компании у них серьезные претензии. Ну а к администрации города - тем более. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".