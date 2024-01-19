19 января 2024, 20:36
В карельском городе возникнут проблемы с телевещанием
В Кеми в течение двух дней будет пропадать телесигнал
Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график перебоев в вещании ТВ и радио на следующую неделю.
Так, в период с 24 по 26 января проблемы с сигналом возникнут в Кеми. Там будут проводиться монтажные работы. В два дня из трех (в зависимости от метеоусловий) телесигнал пропадет с 11 до 16 часов.
Напомним, ранее сообщалось также об отключении ряда радиостанций в Петрозаводске 23 января. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder