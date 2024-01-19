Водителей просят убрать транспорт с пяти улиц Петрозаводска

В ночь с пятницы на субботу в Петрозаводске вновь будут производиться работы, связанные с уборкой города. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Так, снегоуборочные работы запланированы на нечетной стороне улицы Герцена, на четной стороне Березовой аллеи и на четной стороне улицы Попова. С улицы Луначарского и с Онежской набережной будут вывозить снег.

Автомобилистов Петрозаводска просят убрать транспорт с этих магистралей. Мешающие работе техники автомобили будут подвергнуты эвакуации на специализированную стоянку. // Фото: freepik.com / kaboompics