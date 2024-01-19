19 января 2024, 20:05
Общество

Водителей просят убрать транспорт с пяти улиц Петрозаводска

Названы улицы карельской столицы, на которых ночью будут производиться работы

В ночь с пятницы на субботу в Петрозаводске вновь будут производиться работы, связанные с уборкой города. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Так, снегоуборочные работы запланированы на нечетной стороне улицы Герцена, на четной стороне Березовой аллеи и на четной стороне улицы Попова. С улицы Луначарского и с Онежской набережной будут вывозить снег.

Автомобилистов Петрозаводска просят убрать транспорт с этих магистралей. Мешающие работе техники автомобили будут подвергнуты эвакуации на специализированную стоянку. // Фото: freepik.com / kaboompics

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Метки: 
Петрозаводск
уборка
снег
ГИБДД
эвакуация
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