19 января 2024, 20:05
Водителей просят убрать транспорт с пяти улиц Петрозаводска
Названы улицы карельской столицы, на которых ночью будут производиться работы
В ночь с пятницы на субботу в Петрозаводске вновь будут производиться работы, связанные с уборкой города. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
Так, снегоуборочные работы запланированы на нечетной стороне улицы Герцена, на четной стороне Березовой аллеи и на четной стороне улицы Попова. С улицы Луначарского и с Онежской набережной будут вывозить снег.
Автомобилистов Петрозаводска просят убрать транспорт с этих магистралей. Мешающие работе техники автомобили будут подвергнуты эвакуации на специализированную стоянку. // Фото: freepik.com / kaboompics