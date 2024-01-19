Элиссан Шандалович вручил блокадникам почётные знаки

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович вручил блокадникам, проживающим в Петрозаводске, почётные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».





Элиссан Шандалович от имени Законодательного Собрания поздравил ветеранов с предстоящим 80-летием полного снятия блокады, которое вся страна отметит 27 января.

Это исторический и памятный день для вас и для всей нашей страны. Низкий поклон и огромная благодарность за вашу стойкость, за ваше мужество, за проявленный героизм. И хотя большинство из вас были совершенно детьми, но это абсолютно никак не умоляет вашего вклада в победу,

– сказал Элиссан Шандалович.





Спикер парламента Карелии также вручил подарок председателю правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Вере Александровне Ермаковой. Почётный знак накануне ей вручил Глава Карелии Артур Парфенчиков.



Элиссан Шандалович выразил особую благодарность ветеранам за сохранение исторической памяти о блокаде.





С 18 по 27 января 223 почетных знака «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» будут вручены жителям Карелии.

//Фото: https://vk.com/wall638808608_1803