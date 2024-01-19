Планируется реконструкция подстанции в районе гарнизона Бесовец

18 января министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов обсудил с жителями Чалны вопросы электроснабжения населенного пункта. В мероприятии приняли участие Глава Пряжинского района Андрей Ореханов, руководитель районной Администрации Дмитрий Буевич, представители «Прионежской сетевой компании» и прокуратуры. Открывая мероприятие, министр отметил, что жители ряда улиц в поселке испытывали трудности с электричеством в период морозов в начале года.

Как рассказали представители «Прионежской сетевой компании», в Пряжинском районе ведется постоянная работа по реконструкции имеющихся сетей. В декабре 2023 года система электроснабжения поселка Чална была полностью модернизирована. В настоящее время ведется регулировка нагрузки в распределительном пункте. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, имеющихся мощностей хватает не всегда. В таких случаях энергетики используют дополнительные возможности для улучшения ситуации. Так для обеспечения бесперебойного питания поселка в период новогодних праздников подключали два дизель-генератора.

Сейчас «Прионежская сетевая компания» ведет переговоры с организацией «Россети Северо-Запад». В результате достигнутых договоренностей в 2024 году будет выполнена реконструкция подстанции в районе гарнизона Бесовец, что даст дополнительную мощность для обеспечения поселка электроэнергией.

Энергетики отметили, что ряд потребителей превышают установленные в соответствии с заключенными договорами лимиты. Исключить эту возможность помогут «умные» счетчики, которые ограничат перерасход электричества. Работы по их установке запланированы в летний период, что защитит права добросовестных потребителей электроэнергии.

В 2024 и в 2025 году «Прионежская сетевая компания» планирует заменить два трансформатора, что также позволит увеличить имеющиеся мощности и стабилизировать подачу энергии.

Отвечая на вопросы жителей Чалны о перспективах улучшения электроснабжения поселка, Виктор Россыпнов рассказал о планах по строительству новой подстанции в районе деревни Половина. Это позволит переключить мощность и освободить действующие подстанции в районе Бесовца, Чалны, Шуи и Вилги, что решит проблему с перебоями в поставке электричества в поселке на многие годы вперед. По информации «Россети Северо-Запада» ее возведут к концу 2025 года. Руководитель Минстроя подчеркнул, что перебоев с поставкой оборудования для строительства не будет, все детали для подстанции производятся в России и Белоруссии. Отдельно министр рассказал о планах по газификации Чалны и Бесовца: «голубое топливо» проведут здесь в 2026 – 2027 годах.

В завершение встречи Виктор Россыпнов отметил, что все поступившие обращения жителей Чалны будут рассмотрены Министерством совместно с «Прионежской сетевой компанией» и Администрацией Пряжинского района. // Фото: gov.karelia.ru