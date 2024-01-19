19 января 2024, 16:45
Малыши в Карелии открыли столовую для птиц
Воспитанники детского сада в Беломорском районе сделали экокормушки
Воспитанники детсада в Беломорске помогли пернатым. Дети изготовили экокормушки, рассказали в администрации Беломорского района.
Дети из подготовительной группы «Теремок» детского сада «Парус» участвовали в мастер-классе «Птичкина столовая».
Дети готовили тесто с зернами и семенами и пекли пончики для птиц. Такие экокормушки они предложили пернатым. // фото: администрация Беломорского района