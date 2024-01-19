Троих погибших на СВО бойцов проводят в последний путь в Сегеже

В ближайший понедельник, 22 января, в Карелии пройдет церемония прощания сразу с тремя бойцами, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщила глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева.

В Сегеже на площади Мира проводят в последний путь уроженцев этого города Дениса Писарева, Олега Хомицевича и Владимира Безвытнова. Церемония начнется в 14 часов.

Денис Писарев погиб на СВО еще в феврале 2022 года. Двое других военнослужащих - в декабре 2023 года. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com