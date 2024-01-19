Почти 60 млн рублей выделят на ремонт медвежьегорской верфи

На Медвежьегорской ремонтно-эксплуатационной базе трудится около 90 человек, костяк - это местные профессионалы. Но людей все равно не хватает.



За последние два года на верфи отремонтировали 17 судов, сейчас в ремонте – 9 судов. В этом году медвежьегорская РЭБ флота отметит 90-летний юбилей.



Работу предприятия, планы по развитию и механизмы господдержки обсудил во время рабочей поездки в Пиндуши с гендиректором верфи Григорием Голицыным председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.





В 2024 году на предприятии планируют привести в порядок систему электроснабжения, которая не модернизировалась с советских времен. В бюджете Карелии РЭБ предусмотрена субсидия в 58,8 млн. рублей,

- написал Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.



Руководство верфи также намерено воспользоваться федеральной льготой по налогу на добавленную стоимость для судоремонтных предприятий. Высвобожденные средства планируют направить на дальнейшую реконструкцию предприятия.





Для решения вопроса дефицита кадров предложили провести совещание с медвежьегорским Северным колледжем, студентов которого могла бы заинтересовать возможность трудоустройства на местное предприятие.

// фото с VK-страницы главы администрации Медвежьегорского района Максима Антипова