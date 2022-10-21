Жители Петрозаводска возмущены вырубкой деревьев

Около не действующей в данный момент железной дороги в районе Ключевой вырубили много деревьев. Одна из жительниц карельской столицы разместила фотографии в группе «Живой Петрозаводск» «ВКонтакте».

Женщина считает, что посадки уничтожили необоснованно. Она звонила в администрацию Петрозаводска и интересовалась причинами вырубки в отделе экологии.

Горожанке ответили, что выдали разрешение «для сетей». Но она считает, что полоса слишком широкая.