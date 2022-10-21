21 октября 2022, 10:32
Жители Петрозаводска возмущены вырубкой деревьев
Власти выдали разрешение на расчистку полосы для сетей, но она слишком большая
Около не действующей в данный момент железной дороги в районе Ключевой вырубили много деревьев. Одна из жительниц карельской столицы разместила фотографии в группе «Живой Петрозаводск» «ВКонтакте».
Женщина считает, что посадки уничтожили необоснованно. Она звонила в администрацию Петрозаводска и интересовалась причинами вырубки в отделе экологии.
Горожанке ответили, что выдали разрешение «для сетей». Но она считает, что полоса слишком широкая.
- Пояснили, что если разрешение есть, то уж и рубят не по одному дереву, а сразу много. Какое-то узаконенное варварское отношение к природе... Очень жаль уничтоженных десятилетий красоты, - сокрушается жительница. // Фото: «Живой Петрозаводск» / ВКонтакте