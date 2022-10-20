Мужчину и женщину застукали на пляже за некрасивым действием

Мужчину и женщину застукали на пляже в Песках за тем, как они собирают песок в мешки. Такое поведение двоих неизвестных вызвало возмущение очевидца. Выяснить, кто они и зачем собирают песок, очевидец не стал, предпочтя, сфотографировать их издалека.

Снимки анонимного автора опубликованы в группе «Подслушано в Птз». На одном фото – фургон «Газель», в которой загружены какие-то зеленые мешки, а рядом на земле стоит три белых мешка. По словам анонима, фото сделаны 15 октября около полудня. С его слов, неизвестные вывезли с общественного пляжа около двадцати мешков песка.

«А если каждый приедет и вывезет хотя бы по одному мешку? А потом жалуемся, что у нас все плохо и власть виновата в том, что нет порядка. Неуважение не только к городу, но и к проживающим в нем людям. Каждый должен начать в первую очередь с себя. Уважайте то место, где живете», - считает очевидец.