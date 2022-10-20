Мрак и дыры: петрозаводчане испытывают страх на улице Сусанина

Жители столицы Карелии рассказали о проблемах с освещением и асфальтом на Ключевой. Недовольство они выразили в сообществе «Подслушано в Птз».

По их словам, вдоль домов №4 и №6 на улице Сусанина беда не только с фонарями, но и с тротуаром. Дыры в асфальте становятся больше.

Летом в период белых ночей по улице еще можно было ходить, но с приходом темных ночей это стало проблематично. По словам горожан, несколько дней назад фонари и вовсе не светили.

«Насчет освещения, если летом еще как-то было видно, то сейчас полный мрак. Пару дней назад они просто не работали, приходится ходить с фонарем в телефоне. Страшно за детей, рядом находится школа, и дети постоянно идут домой вечером с различных кружков», - высказали свое беспокойство пользователи городского сообщества в соцсети. (фото vk.com)