Жители Петрозаводска снова заметили ястреба

В столице Карелии в очередной раз появился ястреб. Его фото очевидцы разместили в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте.

- В Петрозаводске снова встретили хищного гостя, написал автор фото.

В комментариях жители города отметили, что на улицах много крыс, так что хищнику есть чем питаться.

Напомним, в прошлом году в Петрозаводск уже прилетал ястреб. Он на набережной охотился на чаек, горожане тогда тоже постили снимки пернатого в соцсетях.

Несколько лет назад молодой ястреб врезался в балконное стекло и ранил себя. Его принесли в национальный парк «Водлозерский» неравнодушные жительницы карельской столицы.

В последнее время орнитологи отметили увеличивающееся число ястребов в городах. Хищные птицы перемещаются жить ближе к людям, но обычно не показываются им на глаза. // Фото: источник