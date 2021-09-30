Жители Пограничной улицы не могут нормально пройти к остановке

Жители домов на улице Пограничной в карельской столице жалуются на затруднения при проходе к ближайшей остановке. Во что превратился путь до нее, рассказала пользовательница паблика «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Женщина разместила в группе несколько фотографий, на которых видна разрытая дорога.

- Единственный путь к остановке общественного транспорта для жителей ул. Пограничной сейчас выглядит так, - написала она. "Спасибо" за это специалистам ТГК-1, которые перекладывали участок магистральной тепловой сети от ТЭЦ до павильона #1 и не догадались привести все в порядок, после того как разрушили.

Горожанка добавила, что работники железной дороги зачем-то прорыли канаву вдоль путей. Теперь даже небольшой дождь превращает это в болото, посетовала авор поста. // Фото: источник