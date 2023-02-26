Жители Перевалки остались без электричества из-за аварии

Дома на Перевалка отключили утром 26 февраля от электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ЕДДС Петрозаводска.

Электричества не стало в 10:00, причина – в аварии на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск». Повреждение устраняют, но когда снова дадут свет, неизвестно.

Напомним, 23 февраля в Петрозаводске из-за аварии уже отключали электричество в части домов. // фото: freepik.com