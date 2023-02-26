Женщина в Карелии бежала по снегу в тапках от буйного мужа с ножом

Пьяный 50-летний мужчина в одном из поселков Калевальского района напал на жену. Он грозил зарезать женщину и размахивал ножом, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел дома у супругов, мужчина напился и поссорился со второй половиной. Он сначала скандалил, потом схватил нож и начал размахивать им перед женщиной, угрожая убить. Потом воткнул холодное оружие в косяк двери.

Жена испугалась за свою жизнь и убежала из дома прямо в тапках, без верхней одежды. Она спряталась от благоверного у соседки, а потом заявила на него в полицию.

Женщина записала разговор с агрессивным мужем на диктофон смартфона. Полицейские возбудили уголовное дело об угрозе убийством, оно уже передано в суд. // фото: freepik.com