Мальчика и девочку не могут найти в Петрозаводске с 23 февраля

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают местонахождение подростков, которые пропали еще 23 февраля. Это девочка и мальчик, они ушли из дома независимо друг от друга, сообщили в МВД Карелии.

Родные не знают, где находятся Валерия Павловна Яшкина 2007 года рождения и Александр Сарханович Шамсиев. Оба ранее неоднократно пропадали.

Валерии 15-16 лет на вид, ее рост 165 сантиметров. Девочка была в черной куртке и синих джинсах.

Александру на вид 12 лет, его рост 155 сантиметров. Мальчик был в сине-зеленой куртке, черной шапке, черных штанах и черных ботинках. Он живет в микрорайоне Старая Кукковка.

Подростки могут быть в компании сверстников около городских торговых центров. Сообщить информацию о них можно по телефонам: 8 (953) 549 69 78, 8 (8142) 739 240 или 02. // фото: МВД Карелии