Жители Ключевой боятся дерева

Анонимный автор поделился кадрами, на которых дерево висит опасно близко к жилому дому. Жалобы в управляющую компанию не помогают.

Опасная ситуация возникла на Ключевой, улице Нойбранденбургская, за домом № 17. Жители дома борются с аварийными, гнилыми и сухими деревьями, которые находятся слишком близко к детской площадке и жилому дому, в течение двух лет. Однако это не помогает, управляющая компания равнодушна к проблеме людей.

Ранее еще одно дерево представило угрозу для жителей Петрозаводска. © «Петрозаводск говорит»