01 июня 2025, 17:20
Жители Ключевой боятся дерева
Местные жалуются на гнилые деревья
Фото: freepik
Анонимный автор поделился кадрами, на которых дерево висит опасно близко к жилому дому. Жалобы в управляющую компанию не помогают.
Опасная ситуация возникла на Ключевой, улице Нойбранденбургская, за домом № 17. Жители дома борются с аварийными, гнилыми и сухими деревьями, которые находятся слишком близко к детской площадке и жилому дому, в течение двух лет. Однако это не помогает, управляющая компания равнодушна к проблеме людей.
Ранее еще одно дерево представило угрозу для жителей Петрозаводска. © «Петрозаводск говорит»