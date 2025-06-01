В Муезерском районе люди обворовали квартиру, а потом все вернули

В Муезерском районе женщина предложила своровать вещи из соседней квартиры, в которой никто не жил. Преступники украли технику, мебель, одежду, однако позже вернули обратно в квартиру. Это не спасло их от уголовной ответственности и лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

Женщина взломала замок на входной двери и вместе с сообщником вынесла 3 телевизора, электроплитку, утюг, чайник, посуду, мебель, одежду, шторы, тюли, ковры, люстру. Однако местная администрация узнала о преступлении, и правонарушители вернули все на место, даже приколотили доску к входной двери.

Суд признал их виновными по п."а" ч.3 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с проникновением в жилище. Каждый преступник получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 2 года, с возложением ряда обязанностей. © «Петрозаводск говорит»