Дачникам дали совет, как избежать резкой боли в спине

Врачи отметили, что резкая боль в спине или пояснице при работе на огороде появляется из-за неподготовленности организма к нагрузке. Чтобы избежать неприятных ощущений, нужно сделать разминку и разогреть мышцы, этим делятся "Известия".

Также, чтобы избежать или облегчить боль некоторые действия можно делать стоя на коленях или сидя на табурете. Важно при работе на огороде быть в ортопедической обуви и выбирать инструменты по росту.

Постоянные нагрузки на позвоночник и поясницу могут привести к обострению хронических заболеваний спины. © «Петрозаводск говорит»