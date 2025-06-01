В Костомукше местные неофициально открыли новый мусорный полигон

В местном паблике Костомукши женщина поделилась кадрами: строительный мусор, выгруженный у заброшенного здания. Автор поста отметила, что это происходит не первый раз, инцидент видели и другие люди.

Около 11:00 женщина увидела, как камаз выгрузил у здания бывшего свинокомплекса кучу торфа со строительным мусором и уехал. Также костомукшанка отметила свежие следы шин на дороге: значит, водитель камаза не первый раз оставляет мусор в этом месте.

Женщина обратилась к местной власти, чтобы решить проблему. © «Петрозаводск говорит»