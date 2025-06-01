01 июня 2025, 15:40
Общество

В Костомукше местные неофициально открыли новый мусорный полигон

Женщина стала свидетельницей нелегальной выгрузки мусора
мусор у бывшего свинокомплекса Костомукша
Фото: "Антибеседка Костомукша"

В местном паблике Костомукши женщина поделилась кадрами: строительный мусор, выгруженный у заброшенного здания. Автор поста отметила, что это происходит не первый раз, инцидент видели и другие люди. 

Около 11:00 женщина увидела, как камаз выгрузил у здания бывшего свинокомплекса кучу торфа со строительным мусором и уехал. Также костомукшанка отметила свежие следы шин на дороге: значит, водитель камаза не первый раз оставляет мусор в этом месте. 

Женщина обратилась к местной власти, чтобы решить проблему. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Карелия
Костомукша
Костомукшский район
мусор
мусорка
строительный мусор