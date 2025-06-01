В Медвежьегорске мужчина, который устроил драку в кафе, сел за решетку

Мужчина устроил драку в кафе Медвежьегорска осенью 2024 года и признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, об этом сообщает пресс-служба суда.

Драка произошла из-за недопониманий между мужчинами. Правонарушитель ударил собеседника стеклянной бутылкой по голове, причинив ушибленную рану лба, открытый перелом лобной кости, ушиб головного мозга.

Уголовное дело было возбуждено по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления. © «Петрозаводск говорит»