В Сегеже запечатлели юных воров

В местном паблике Сегежи анонимный автор пожаловался на детей, которые украли из подъезда велосипед и не вернули его обратно. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения Citylink.

На записи видно, как двое детей выкатывают чужой двухколесный велосипед из подъезда. Один из них садится на украденный транспорт и уезжает в неизвестном направлении. Автор поста обратился к родителям ребенка с просьбой вернуть велосипед и провести с сыном воспитательную беседу.

Ранее в Петрозаводске мужчина катался на велосипеде по Древлянке, когда увидел чужой транспорт на балконе. Ради него петрозаводчанин пошел на преступление. © «Петрозаводск говорит»