Врачи отметили, что окрошка на кефире полезна для пищеварения, на квасе - для мозга. Холодный суп на основе минеральной воды быстрее утоляет жажду, делится "Lenta.ru".

Окрошка на кефире полезна для микробиоты кишечника, иммунитета. Суп на квасе содержит витамин В1, который помогает выработке ацетилхолина - вещества, которое защищает от слабоумия.

Если приготовить окрошку на минеральной воде, она быстрее утолит жажду. Газированная вода эффективнее помогает справиться с этой задачей. © «Петрозаводск говорит»