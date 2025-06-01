В Ленобласти девочек придавило бетонными плитами

В Ленинградской области в деревне Терпилицы в заброшенном здании под бетонными плитами нашли двух школьниц 11 и 12 лет. По факту случившегося местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, об этом сообщает "Lenta.ru".

Дети гуляли в здании бывшего сельхозпредприятия без признаков жизни. Около пяти часов вечера на двух девочек упала бетонная плита, остальные школьники не пострадали. В прессе также отметили, что момент смерти попал на телефон одной из погибших: его нашли на подоконнике.

Родителей попросили быть внимательнее и также поговорить с детьми на тему того, почему гулять в заброшенных зданиях опасно. © «Петрозаводск говорит»