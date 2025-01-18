Жители карельского села готовы к любым погодным условиям

Местные жители и администрация Эссойльского поселения отметили добрые дела активистов, проживающих в сельской глубинке.

«О многих мы уже писали, но еще так много тех, кому можно и нужно выразить признательность! Например, живут в деревне Сямозеро неунывающие сестры из рода Молошкиных — Светлана Исаева и Екатерина Белоголовова. Всякий в деревне знает, что любое дело, за которое возьмутся трудолюбивые сестры, ладится. Да не всякий знает, что они еще и общественную территорию около мусорных баков на улице Дачной убирают от разлетающегося мусора и очищают от снега. Абсолютно бескорыстно — по доброте душевной и от нежелания жить в грязной деревне. Спасибо им огромное!» — опубликован пост в сообществе «Администрация Эссойльского сельского поселения».

Не остался без внимания и бескорыстный труд пенсионера Павла Павловича Степанова, который посыпает в гололед тропинку для пешеходов в Эссойле.

«Пусть наша общая благодарность будет им поддержкой и признаком того, что их дела не остаются незамеченными!» — призывают эссойльчане.

В Эссойльском сельском поселении живет немало неравнодушных жителей — активных, добрых, честных и скромных. Надо ли их благодарить? Безусловно. Их добрые дела делают наш мир лучше, а нашу жизнь ярче и добрее. //фото: сообщество «Администрация Эссойльского сельского поселения»