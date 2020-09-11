Жители Карелии выберут «Народного участкового»

11 сентября в Карелии стартовал первый этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый».

Жителям нашей республики предлагают отдать голос за одного из 15 конкурсантов. Судя по участникам, в основном у карельской полиции мужское лицо. Среди претендентов на звание народного лишь одна женщина.

Проголосовать онлайн жители республики могут до 16 октября. На сайте МВД по Карелии представлены анкеты участников. Стоит нажать на фотографию, как раскроется краткая биография конкурсанта, награды, количество и процент раскрываемости преступлений.

Победитель регионального этапа отправится представлять республику на федеральном уровне. Награждение победителя и призеров состоится в канун Дня участкового уполномоченного полиции 17 ноября.