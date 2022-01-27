Жители Карелии увидят концерт Башмета и Мацуева «ВКонтакте»

Московская филармония отметит вековой юбилей. В честь этого события в субботу, 29 января, состоится праздничный концерт (0+) с участием звезд: Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Даниила Трифонова, Анны-Софи Муттер, Ильдара Абдразакова и других. За дирижерский пульт встанут два маэстро - Валерий Гергиев и Густаво Дудамель.

Увидеть юбилейный концерт бесплатно смогут пользователи популярной соцсети «ВКонтакте». Прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Жители Карелии также смогут подключиться к трансляции.

По информации пресс-службы соцсети, история филармонии началась 100 лет назад. На ее сцене Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян и Родион Щедрин показывали публике свои новые сочинения. До 90-х годов это была единственная концертная организация, которая представляла академическую музыку в Москве. (фото pixabay.com, Stroganova)