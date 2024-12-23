Жители Карелии теряют миллионы из-за новой схемы мошенничества

Случаи мошенничеств, связанные с заменой водяных и электрических счетчиков, участились в Карелии, они поистине стали массовыми. Мошенники действуют от имени сотрудников коммунальных служб, предлагая владельцам жилья услуги по установке новых приборов учета, объяснили в МВД республики.

Для записи в очередь они требуют предоставить личные данные, такие как номер СНИЛС, паспортные данные или код из SMS-сообщения. После получения этих сведений жертвам звонят от якобы представителей портала «Госуслуги», сообщающих о взломе их аккаунтов. Далее им советуют перевести свои накопления на «безопасный счет», но эти деньги уходят прямо в руки преступников.

За прошедшую неделю в полицию поступило множество заявлений от пострадавших. Так, в Сортавальском районе пенсионерка, передавшая номер СНИЛС мошенникам, затем получила звонок от лжесотрудников Центробанка. Они убедили ее в необходимости срочной защиты средств.

Следуя инструкциям, она перевела 205 тысяч рублей на чужой счет. Аналогичным образом пострадали еще две местные жительницы, потерявшие 77 и 280 тысяч рублей соответственно. По всем этим случаям заведены уголовные дела.

Не обошло стороной мошенничество и 44-летнюю жительницу Лахденпохского района. После передачи кода из SMS ей поступил звонок от людей, представившихся сотрудниками «Госуслуг». Женщина перевела на предложенный счет 38,5 тысячи рублей, часть из которых была взята в долг. Полиция начала проверку по этому делу.

Самый крупный ущерб понес 79-летний житель Костомукши. Мошенники сначала предложили ему заменить счетчик, а потом, применив психологические манипуляции, заставили его совершить ряд операций на своем смартфоне. В итоге мужчина потерял 1,74 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. // фото: pixabay.com