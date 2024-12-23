Мощная авария случилась на выезде из Петрозаводска

На выезде из Петрозаводска утром 23 декабря случилась тяжелая дорожная авария. Об этом пишет паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Очевидцы опубликовали кадры, снятые у поворота на Птицефабрику. Столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Отечественная машина сильно повреждена.

Насколько серьезно пострадали люди в этом ДТП, пока не известно. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»