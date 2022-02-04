Жители Карелии спасли из горящей квартиры мужчину

Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме в поселке Кварцитный в Прионежском районе. Сообщение о возгорании поступило поздним вечером 3 февраля на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска.

Для ликвидации огненного ЧП выехали пожарные расчеты из поселков Шелтозеро и Ладва, а также села Деревянное. Жильцы дома, понимая, что расстояние до ближайших пожарных около 30 километров, сами начали бороться с огнем - в ход пошли ведра с водой. Вдобавок, жильцы сумели вытащить из горящей квартиры мужчину.

В течение получаса обитатели дома боролись с пожаром. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, то огонь был практически потушен. Профессионалы пролили пожарище водой.

В результате пожара в квартире были повреждены стены, потолок комнаты и диван на общей площади 15 квадратных метров. Специалисты выясняют причину возгорания. (фото pixabay.com, Pexels)