04 февраля 2022, 08:12
Трупный запах переполошил жильцов бывшего общежития в Петрозаводске
Пожарные обнаружили за запертой дверью тело мертвого мужчины
Жильцы бывшего общежития на улице Волховской в Петрозаводске накануне вечером позвонили спасателям. Их мучал невыносимый запах, который разносился по коридору и шел из одной из комнат.
Пожарные шанцевым инструментом вскрыли дверь. Внутри был мертвых хозяин жилища.
К проверке подключились сотрудники правоохранительных органов. (фото pixabay.com, magenbrot)