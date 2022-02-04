Трупный запах переполошил жильцов бывшего общежития в Петрозаводске

Жильцы бывшего общежития на улице Волховской в Петрозаводске накануне вечером позвонили спасателям. Их мучал невыносимый запах, который разносился по коридору и шел из одной из комнат.

Пожарные шанцевым инструментом вскрыли дверь. Внутри был мертвых хозяин жилища.

К проверке подключились сотрудники правоохранительных органов. (фото pixabay.com, magenbrot)