Петрозаводчанин потерял деньги при покупке товара через Интернет

В полицию Петрозаводска обратился 51-летний мужчина. Горожанин рассказал, что стал жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшего, на одном из сайтов в Интернете он нашел объявление о продаже метеостанции. Горожанин связался с продавцом, договорился о приобретении товара и перечислил в счет оплаты 20 тысяч рублей. В итоге свою покупку петрозаводчанин так и не получил.

По заявлению потерпевшего проводится проверка. Выясняются обстоятельства пропажи денег. Фото pixabay.com/Foundry