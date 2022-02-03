03 февраля 2022, 19:06
Происшествия

Два автомобиля столкнулись у пешеходного перехода в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на Первомайском проспекте

Сегодня около 17 часов в Петрозаводске на Первомайском проспекте произошло ДТП. Инцидент в районе пересечения с улицей Грибоедова сняла камера наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль затормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. В этот момент в легковушку сзади влетел внедорожник.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.

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