03 февраля 2022, 19:06
Два автомобиля столкнулись у пешеходного перехода в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на Первомайском проспекте
Сегодня около 17 часов в Петрозаводске на Первомайском проспекте произошло ДТП. Инцидент в районе пересечения с улицей Грибоедова сняла камера наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль затормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. В этот момент в легковушку сзади влетел внедорожник.
В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.