Житель Петрозаводска прогорел на инвестициях

В полицию Петрозаводска обратился 54-летний горожанин. Он рассказал о том, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, еще в ноябре он начал заниматься инвестициями в Интернете под руководством некоего наставника. Необходимо было вкладывать свои деньги, сперва суммы были небольшими, но затем они стали расти. В один из дней петрозаводчанин попытался вывести средства, но у него ничего не получилось. Когда наставник потребовал новых вложений, мужчина понял, что его обманули. К этому времени он успел потерять 150 тысяч рублей.

По факту мошенничества проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося. Фото pixabay.com/Evgeny