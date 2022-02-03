Каратиста по фамилии Живодер задержали за истязание 9-месячного малыша

Во вторник в больницу Омска привезли 9-месячного мальчика, у которого были многочисленные телесные повреждения. В истязании заподозрили сожителя матери ребенка. В итоге 32-летнего мужчину задержали, сообщили в прокуратуре Омской области РИА Новости.

У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, субдуральная гематома, судороги. Ему сделали операцию, но ребенок в тяжелом состоянии. По мнению медиков, просто выпав из кроватки, младенец не получил бы такие травмы.

Задержанный мужчина недавно переехал в Омск из Нижневартовска с женщиной и тремя ее малышами. Мать 26 января вернулась на родину, чтобы оформить пособие. Присматривать за детьми она оставила сожителя.

Мужчина спортсмен, активно занимается карате, но боевые умения, видимо, применяет не только на противниках. Он несколько дней наносил множественные удары по голове младенцу, брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

Соседи слышали крики ребенка из квартиры. Мать приехала и сразу обратилась в полицию, а также вызвала скорую.

Остальные дети сейчас находятся в специализированном доме ребенка. Одному из них два года, второму – четыре. Мужчина свою вину не признает. // Фото: slavarusi1945147888/ВКонтакте