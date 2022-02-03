Две легковушки и трактор парализовали движение в Петрозаводске

В четверг, 3 февраля, авария в Петрозаводске затруднила движение. В 14:57 на Первомайском проспекте столкнулись два легковых автомобиля и трактор, сообщает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент случился около дома № 72, как раз перед пересечением с улицей Новосулажгорской.

Все транспортные средства двигались по Первомайскому проспекту со стороны центра: легковые автомобили - в левой полосе движения, трактор - в правой.

Один легковой автомобиль наехал сзади на стоящий впереди другой легковой автомобиль и двигающийся в правой полосе трактор.

В результате движение по Первомайскому проспекту в сторону выезда из города оказалось заблокировано. ДТП запечатлела камера компании «Ситилинк». // Фото, видео: источник