Бывшего главу поселения в Карелии осудили за растрату

В Медвежьегорском районе вынесен приговор бывшему главе администрации одного из сельских поселений. Чиновника обвиняли в растрате и присвоении денег, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как было установлено в суде, 69-летний мужчина в 2018 году совершил хищение денег, выделенных администрацией поселения на строительство пожарного пирса, который после постройки признали негодным для эксплуатации. Местному бюджету был причинен ущерб в размере более 161 тысячи рублей.

Также было установлено, что в 2018 году подсудимый присвоил себе 12 тысяч рублей из бюджета, используя мнимую сделку.

Приговором Медвежьегорского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу. Фото источника