В Карелии бывшего госслужащего обвиняют в незаконном получении выплат

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего госслужащего. Его обвиняют в мошенничестве при получении выплат, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемый, имеющий право на получение пенсии за выслугу лет, предоставил недостоверные сведения относительно места своего проживания после выхода на пенсию в районе Крайнего Севера. В результате этих действий в период с июня 2017 года по ноябрь 2021 года он незаконно получал пенсию с повышенным районным коэффициентом. Нанесенный федеральному бюджету ущерб превысил 890 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Фото pixabay.com/Evgeny