Житель Петрозаводска перевел мошенникам более миллиона рублей

В полицию Петрозаводска обратился 39-летний горожанин. Мужчина рассказал, что мошенники обманом выманили у него более миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что злодеи проникли в личный кабинет клиента, поменяли номер мобильного телефона и пытаются оформить кредит. Для предотвращения этих действий петрозаводчанину требовалось самому взять кредит и перевести деньги на некий безопасный счет. Он выполнил указания собеседника. На следующий день звонок повторился, и горожанин оформил еще несколько кредитов, а все деньги перевел неизвестным. В итоге он лишился 1 035 000 рублей.

По факту мошенничества проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.