07 октября 2020, 12:48
Жители Карелии смогут расспросить Парфенчикова о коронавирусе
Прямая линия, посвященная эпидобстановке в республике, состоится 8 октября в 18:30
Очередная прямая линия главы Карелии пройдет на этой неделе. Ее темой станет ситуация с коронавирусом в республике.
В четверг, 8 октября, в 18:30 губернатор ответит на вопросы жителей Карелии и разъяснит, почему изменился формат ежедневной оперативной сводки. Задать вопрос главе можно в паблике «Республика Карелия» в социальной сети.
Вместе с Артуром Парфенчиковым на вопросы будет отвечать руководитель Роспотребназдора республики Людмила Котович и министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.