Жители Карелии смогут расспросить Парфенчикова о коронавирусе

Очередная прямая линия главы Карелии пройдет на этой неделе. Ее темой станет ситуация с коронавирусом в республике.

В четверг, 8 октября, в 18:30 губернатор ответит на вопросы жителей Карелии и разъяснит, почему изменился формат ежедневной оперативной сводки. Задать вопрос главе можно в паблике «Республика Карелия» в социальной сети.



Вместе с Артуром Парфенчиковым на вопросы будет отвечать руководитель Роспотребназдора республики Людмила Котович и министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.