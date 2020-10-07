07 октября 2020, 12:48
Общество

Жители Карелии смогут расспросить Парфенчикова о коронавирусе

Прямая линия, посвященная эпидобстановке в республике, состоится 8 октября в 18:30

Очередная прямая линия главы Карелии пройдет на этой неделе. Ее темой станет ситуация с коронавирусом в республике.

В четверг, 8 октября, в 18:30 губернатор ответит на вопросы жителей Карелии и разъяснит, почему изменился формат ежедневной оперативной сводки. Задать вопрос главе можно в паблике «Республика Карелия» в социальной сети.

Вместе с Артуром Парфенчиковым на вопросы будет отвечать руководитель Роспотребназдора республики Людмила Котович и министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Обсудить
просмотр
175672
Метки: 
коронавирус
пандемия
новости Карелии
прямая линия
глава Карелии
Соцсеть
эпидобстановка
Роспотребнадзор
михаил охлопков
людмила котович