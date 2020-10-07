Штраф за засор канализации может превысить стоимость услуг в 25 раз

Недавно «РКС-Петрозаводск» рассказали о том, как правильно пользоваться канализацией жителям города. Оказалось, многие отправляют в унитаз бытовые отходы, место которым в мусорном ведре. Но не меньший, а, может, и больший вред канализационным системам приносят городские предприятия и организации, использующие канализацию в качестве сброса отходов производства. Например, одно из предприятий города постоянно сливает вместе с водой в канализацию каменную пыль – отходы после обработки камня.

Организации, занимающиеся ремонтом, мойкой автомобилей также нередко нарушают правила: в слив попадают нефтепродукты. Виновниками засоров канализации оказываются и медицинские учреждения, в том числе частные.

Не все пекарни и кафе Петрозаводска устанавливают на канализационных сетях жироуловители, хотя это обязательное условие работы предприятий общественного питания. Жир, появляющийся в канализации из-за непорядочности владельцев кафе и кулинарий – частая причина засора. Вода встает в колодцах дворов жилых домов, т.к. обычно кафе, нарушающие правила пользования канализационными системами, находятся как раз в жилых домах. В итоге без канализации остаются жители квартир, владельцы и посетители кафе.

В дождливую погоду хозяйственно-бытовую канализацию настигает еще одна беда: плохо функционирующая система ливневой канализации. Некоторые работники управляющих организаций, обслуживающие дворовые территории, специально открывают люки колодцев для того, чтобы слить в хозяйственно-бытовую канализацию воду, не уходящую естественным путем через ливневку. Вместе с водой в колодцы попадает мусор. Дождевую воду, смешанную с бензином и мусором, очищать сложнее: на канализационные очистные сооружения города увеличивается нагрузка (увеличивается расход реагентов и электроэнергии), а мусор, соответственно, вызывает засоры.

Сотрудники «РКС-Петрозаводск» проводят проверки документов и соблюдения правил пользования канализаций на предприятиях регулярно, поэтому не стоит думать о том, что отсутствие специального оборудования против засоров никто не заметит.

«Пожалуйста, используйте канализацию исключительно по назначению, от этого зависит комфорт петрозаводчан»

- обратились сотрудники АО «ПКС - Водоканал» ко всем предприятиям и организациям города Петрозаводска.

Разумеется, за сброс запрещенных веществ в канализационные сети полагается штраф. Если владельцы предприятия сбрасывают опасные отходы в канализацию, а также, если у них неправильно оформлены документы, АО «ПКС - Водоканал» выставляет плату за услуги водоотведения с повышающим коэффициентом в качестве компенсации. Штраф может превышать плату за услуги в 25 раз.