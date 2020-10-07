Петрозаводчанка попросила Путина помочь решить проблему с автобусами

Петрозаводчанка Надежда Нестерова потребовала наладить работу общественного транспорта в карельской столице. Женщина создала петицию, адресованную президенту Владимиру Путину, зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву, главе Карелии Артура Парфенчикова и мэру Петрозаводска Ирине Мирошник, в которой подробно рассказывает о трудностях поездок на автобусе №5 из Сулажгоры до центра города.

По словам петрозаводчанки, интервал движения маршрутного автобуса «не поддается никакому здравому смыслу».

«Каждый день, добираясь на работу и обратно (с понедельника по пятницу утром с 08-00 до 09-00 и вечером с 18-00 до 19-00), могу сообщить, что типичный интервал движения – это 40-50 минут. А вечером после 20-30 вообще не уехать т.к в это время многие автобусы уже не ходят».

Автор петиции указывает на давку в салоне автобуса, духоту, грязь, запах табака, грубость водителей, которые нарушают ПДД и во время движения разговаривают по телефону. За такой «комфорт» пассажирам приходится платить по 32-33 рубля за поездку.

Петрозаводчанка обращалась в диспетчерскую службу перевозчика. Однако там ей отвечали, что нет водителей, поэтому нет возможности обеспечить движение по графику. Женщина задается вопросом, почему нет альтернативы коммерческому маршруту №5 для жителей Сулажгоры и Пятого поселка, почему нет муниципальных маршрутов.

«Если никто не в состоянии контролировать количество частных автобусов на маршруте, то почему бы не создать новый муниципальный маршрут. Нет денег – это не оправдание. Нам же надо сейчас добираться до места работы, учебы и т.д. Если из-за финансовой стороны вопроса нет возможности создать новый маршрут, то можно «перестроить» уже существующий или пустите на маршрут других перевозчиков».

Жительница карельской столицы просит прекратить издевательства над людьми и требует, чтобы общественный транспорт ходил регулярно по расписанию с интервалом 10-15 минут, а цена за поездку была экономически обоснованной. Поддержать петрозаводчанку и подписать петицию можно здесь.

Фото: Надежда Нестерова